В Советском районе Казани на Мамадышском тракте загорелись твердые бытовые отходы (ТБО) на полигоне «Восточный». На место происшествия выехали пожарные.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, общая площадь полигона составляет 40 га, вместимость 7 млн. куб.м. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит тление на площади 800 кв.м. Поданы 2 ствола на проливку, также на месте работает спецтехника (бульдозер, трактор), также направлены водовозки от МУП «Водоканал».

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