Клиенты банка «Открытие» заработали от 11,8% до 15,45% годовых на акциях технологических гигантов

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») объявила о погашении структурных продуктов с инвестиционной идеей на акции мировых лидеров IT-индустрии: Apple и Microsoft. Средняя доходность клиентов по стратегии Apple составила 15,45% годовых, по стратегии Microsoft – 11,8%.

Инвестиционные идеи структурных продуктов, по которым произошло текущее погашение, разработаны экспертной командой фабрики «Открытие Инвестиции» и реализованы в стратегии доверительного управления «Структурированная» УК «Открытие».

Средняя доходность клиентов по стратегии с инвестиционной идеей на базе акций компании Apple составила 15,45% годовых при среднем сроке инвестирования 2 года и 2 месяца и минимальной сумме инвестирования 100 000 рублей.

Apple Inc является одним из крупнейших и наиболее известным производителем смартфонов. По финансовым показателям компания считается одной из самых надежных в мире, что находит отражение в высоком кредитном рейтинге на уровне AA+.

Средняя доходность клиентов по стратегии «Структурированная» с инвестиционной идеей на базе акций компании Microsoft составила 11,8% годовых при среднем сроке инвестирования 1 год 9 месяцев и минимальной сумме инвестирования 250 000 рублей.

Microsoft – ведущий мировой разработчик потребительского и корпоративного программного обеспечения. В последние несколько лет компания проводит активную диверсификацию бизнеса, в том числе за счет приобретения готовых качественных компаний. Рост в новых направлениях бизнеса, особенно в облачных услугах, будет драйвером повышения стоимости компании в среднесрочном горизонте.

Прирост капитала в доходной части реализованных структурных продуктов стратегии доверительного управления «Структурированная» был обеспечен за счет увеличения цены акций успешных компаний технологического сектора. Эти компании, как правило, обладают устойчивой конкурентной позицией и гибкой бизнес-моделью, что позволяет им демонстрировать высокую доходность на вложенный капитал.

При этом большая часть портфеля стратегии «Структурированная» инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью, обеспечивая клиентам защиту [1] вложенных средств.

Клиентам управляющей компании «Открытие», у которых произошло погашение структурных продуктов, предлагаются новые перспективные инвестиционные идеи на базе стратегий доверительного управления «Купонная» и «Облигационная».

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»: «Благодаря профессиональной работе команды аналитиков фабрики «Открытие Инвестиции» и тщательной разработке инвестиционных идей, клиенты группы «Открытие» получили доход, в разы превышающий текущие ставки по банковским вкладам. Мы оперативно разрабатываем актуальные решения для клиентов и в скором времени представим новые продукты, востребованные в текущей рыночной ситуации».

[1] Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 3 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год. Активы под управлением на 31.03.2020 г. — более 203 млрд руб.