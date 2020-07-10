В Казани полиция и ОМОН задержали мужчину с заряженным пистолетом

Транспортная полиция Казани совместно с ОМОН Росгвардии по Нижегородской области задержала мужчину с заряженным пистолетом.

По данным МВД РТ, 31-летнего гражданина задержали в рамках расследования уголовного дела по факту кражи сотового телефона в техническом парке станции Казань. В ходе обыска дома у подозреваемого нашли охотничий патрон, а в машине - короткоствольный нарезной пистолет без маркировки, в рукоятке которого находился магазин с восемью патронами. Установлено, что подозреваемый в ходе работы по демонтажу железного гаража нашел в нем нашел сверток с оружием и решил присвоить пистолет.

Пистолет с восемью патронами находился в бардачке

Отделом дознания Казанского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет.