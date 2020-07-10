На 10 июля в Татарстане число заболевших коронавирусом приближается к пяти тысячам. По данным оперштаба РТ, с начала пандемии зарегистрировано 4929 случая инфекции, за последние сутки прибавилось 36 заболевших.

Все новые случаи контактные, 14 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 11

От 50 до 60 – 4

От 60 до 70 – 12

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 13

Набережные Челны – 5

Буинский – 1

Верхнеуслонский – 2

Елабужский – 1

Зеленодольский – 2

Камско-Устьинский – 1

Кукморский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 2

Нижнекамский – 1

Нурлатский – 2

Пестречинский – 3

Тукаевский – 1

Выздоровело за весь период 3767 человек, в том числе 33 за минувшие сутки. С начала пандемии был зарегистрирован 21 летальный исход.

Напомним, ранее ВОЗ допустила возвращение ограничений из-за коронавируса в России.