На 10 июля в Татарстане число заболевших коронавирусом приближается к пяти тысячам. По данным оперштаба РТ, с начала пандемии зарегистрировано 4929 случая инфекции, за последние сутки прибавилось 36 заболевших.
Все новые случаи контактные, 14 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 6
- От 30 до 50 – 11
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 12
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 13
- Набережные Челны – 5
- Буинский – 1
- Верхнеуслонский – 2
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 2
- Камско-Устьинский – 1
- Кукморский – 1
- Лаишевский – 1
- Лениногорский – 2
- Нижнекамский – 1
- Нурлатский – 2
- Пестречинский – 3
- Тукаевский – 1
Выздоровело за весь период 3767 человек, в том числе 33 за минувшие сутки. С начала пандемии был зарегистрирован 21 летальный исход.
Напомним, ранее ВОЗ допустила возвращение ограничений из-за коронавируса в России.
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