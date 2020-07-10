Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес- карте Mastercard

Клиенты банка «Открытие» - владельцы компаний малого и среднего бизнеса, с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с выгодной программой лояльности до 5% кэшбэка на самые популярные категории – АЗС, строительство и ремонт, кафе и рестораны.

Максимальный ежемесячный cashback – 17000 рублей. С помощью карты можно безопасно оплачивать ежедневные расходы и закупки, устанавливать автоплатежи на сервисы, вносить денежные средства на расчетный счет с выбором назначений платежа, а также снимать наличные в любом банкомате по единому тарифу и многое другое.

«Бизнес-карта Mastercard — надежный финансовый инструмент для предпринимателей. Теперь владельцам бизнеса не надо оформлять платежку или снимать наличные деньги в кассе. Все операции можно совершать с помощью пластиковой карты. Это безопасно, выгодно и удобно. Банк приготовил приятный бонус для клиентов - призовой кэшбэк в размере 2 000 рублей на расчётный счет при оформлении бизнес-карты в период с 1 июля по 31 августа 2020 года при совершении покупок на сумму от 10 000 рублей», - комментирует заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

Держатели бизнес-карт Mastercard могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Это уникальный инструмент для малого и среднего бизнеса, который помогает предпринимателям оптимизировать расходы, получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.

Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.