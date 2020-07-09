Сегодня в Татарстане работал Михаил Мишустин
О визите премьер-министра достоверно стало известно утром, он планировал ряд встреч и посещения Алабуги, Иннополиса и других объектов.
Казанец показал половой орган девочке и бабушке. Теперь ему сидеть 16 лет
Вынесен приговор педофилу-рецидивисту, который пытался дважды продемонстрировать маленькой девочке свой половой орган. Получилось только один раз - на второй его поймал отец девочки. Выяснилось, что у мужчины это не первая отсидка за подобное.
В Казани побит температурный рекорд 1954 года
То, что на улице невыносимо жарко, заметили все, но синоптики заметили еще вот что: 8 июля примерно такая (даже чуть ниже) температура воздуха была только 66 лет назад...
Жильцы против рынка: казанцы воюют со стройкой
В одном из ЖК некто намеревается организовать рынок. Пока место только огорожено забором, объекта, как такового нет, но места уже продаются. А еще забор приварили к газовому распределителю. В общем, жильцы домов боятся появления этого рынка. В споре поставит точку мэрия, корреспондент ProKazan.ru выяснил детали.
В Казани ищут пострадавших от рук "лже-спецназа"
Полиция задержала "предприимчивую" четверку. Мужчины придумали следующее: в форме спецназ они вымогали деньги у бизнесменов и граждан, занимающихся сбытом наркотиков. За ними есть и еще ряд деяний. Теперь полиция ищет людей, пострадавших от "неправильного спецназа"
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