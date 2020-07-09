В Татарстане снова зарегистрирован завозной случай коронавируса. Всего выявлено 35 случаев за сутки

В Татарстане на 9 июля подтверждено 35 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 34 – контактные. По информации оперштаба РТ, 4 пациента госпитализировано, 31 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой инфекции.
Распределение новых случаев по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 19
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 1
География заболевших:
- Казань – 16
- Набережные Челны – 1
- Агрызский – 1
- Бугульминский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 4
- Кайбицкий – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Лениногорский – 1
- Нижнекамский – 6
- Пестречинский – 1
- Сабинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4893 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3734 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Также отмечен 21 случай летального исхода от коронавируса; накануне стало известно о смерти от инфекции 28-летнего молодого человека.
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