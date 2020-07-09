В Татарстане снова зарегистрирован завозной случай коронавируса. Всего выявлено 35 случаев за сутки

В Татарстане на 9 июля подтверждено 35 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 34 – контактные. По информации оперштаба РТ, 4 пациента госпитализировано, 31 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой инфекции.

Распределение новых случаев по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 19

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 1

География заболевших:

Казань – 16

Набережные Челны – 1

Агрызский – 1

Бугульминский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 4

Кайбицкий – 1

Камско-Устьинский – 1

Лениногорский – 1

Нижнекамский – 6

Пестречинский – 1

Сабинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4893 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3734 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Также отмечен 21 случай летального исхода от коронавируса; накануне стало известно о смерти от инфекции 28-летнего молодого человека.