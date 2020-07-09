Накануне около 22 часов на Южно-Промышленной в Казани произошел пожар на территории нефтебазы. Данная территория принадлежит ООО "Казэнергострой", арендатор - ООО "Региональная экологическая компания", сообщили в МЧС. Загорелся склад и пустой ангар, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

По информации МЧС РТ, ближе к полуночи к тушению привлекли пожарный поезд, всего участвовали почти 100 человек. В итоге локализовать возгорание удалось только к часу ночи сегодняшнего дня, ликвидировать открытое горение - в два часа. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона оставались на месте по рангу №2. В ведомстве также отмечают, что угрозы распространения на резервуары с нефтепродуктами не наблюдалось.

На ситуацию уже обратили внимание в прокуратуре: надзорное ведомство проведет проверку.

"Прокуратурой совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего 08.07.2020 пожара по ул. Южно-Промышленная г. Казани, обстоятельства, способствовавшие происшествию, а так же соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта. При наличии к тому оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснил журналистам и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.