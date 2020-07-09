В Татарстане спасатели вытащили из Сумки труп мужчины

В Зеленодольском районе в реке Сумка утонул мужчина. Его тело вчера днем обнаружили полицейские.

По данным МЧС РТ, он купался на территории поселка Васильево в реке в конце улицы Калинина прямо под запрещающим аншлагом. Тело на расстоянии 10 метров от берега обнаружили полицейские, они же нашли на берегу вещи погибшего. Им оказался мужчина 1969 года рождения, местный житель.

"Данное место не оборудовано для купания и не является местом отдыха и купания населения. Установлен аншлаг "Купание запрещено". Скорее всего, мужчина решил искупаться, понадеявшись на авось и не задумываясь о том, стоит ли это делать в необорудованном месте. Предупреждающий аншлаг он тоже проигнорировал. В результате рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти к нему на помощь", - прокомментировали в пресс-службе МЧС РТ.

Напомним, что накануне из Казанки спасатели также доставали утонувшего гражданина.