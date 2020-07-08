В Татарстане мужчина, напавший с вилами на сотрудника полиции, получил выстрел в грудную клетку.

По информации МВД РТ, 7 июля участковый уполномоченный полиции по Тетюшскому району выехал в село Большое Шемякино, оттуда поступило сообщение о нападении на пенсионера. Местный житель 1988 года рождения, будучи пьяным и угрожая вилами, забрал у пожилого человека мотоблок.

Орудие на месте преступления

Увидев прибывшего сотрудника МВД, злоумышленник вилами повредил водительскую дверь и колесо патрульного автомобиля. Правоохранитель пытался успокоить гражданина, просил положить вилы на землю и проехать в отдел полиции, на что последний стал нападать с вилами на участкового. Полицейскому пришлось выстрелить в мужчину.

"В целях защиты себя и заявителя от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья, страж порядка применил огнестрельное оружие. Первый предупредительный выстрел в воздух злоумышленника не остановил. Он продолжал наступать с вилами на сотрудника полиции, после чего участковый был вынужден произвести еще один выстрел. С огнестрельным пулевым ранением грудной клетки задержанный был госпитализирован в ЦРБ", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Мужчина вилами проткнул дверь машины

По данному факту проводится служебная проверка. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. В настоящий момент в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".