В Татарстане на 8 июля подтверждено 35 новых случаев COVID-19, все они контактные. 16 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому, сообщили в оперштабе РТ. Число заболевших за сутки в РТ пока остается примерно на одном уровне: накануне выявили 36 случаев, днем ранее - 38.
Распределение новых случаев по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 0
- От 30 до 50 – 9
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 9
- От 70 до 80 – 7
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География:
- Казань – 15
- Набережные Челны – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 1
- Зеленодольский – 3
- Лаишевский – 4
- Нурлатский – 9
- Чистопольский – 1
Итого на 8 июля в Татарстане зарегистрировано 4858 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3705 человек, в том числе 66 за минувшие сутки. Скончались 20 пациентов, о двух смертях стало известно накануне.
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