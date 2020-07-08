В Татарстане на 8 июля подтверждено 35 новых случаев COVID-19, все они контактные. 16 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому, сообщили в оперштабе РТ. Число заболевших за сутки в РТ пока остается примерно на одном уровне: накануне выявили 36 случаев, днем ранее - 38.

Распределение новых случаев по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 0

От 30 до 50 – 9

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 9

От 70 до 80 – 7

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География:

Казань – 15

Набережные Челны – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 1

Зеленодольский – 3

Лаишевский – 4

Нурлатский – 9

Чистопольский – 1

Итого на 8 июля в Татарстане зарегистрировано 4858 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3705 человек, в том числе 66 за минувшие сутки. Скончались 20 пациентов, о двух смертях стало известно накануне.