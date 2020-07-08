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Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса

08.07.2020, 12:58 0 prokazan.ru

Банк «Открытие» и Московская школа управления СКОЛКОВО провели третье исследование готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI - Business Digitalization Index). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

«Пандемия дала мощный толчок к цифровизации бизнеса. Самоизоляция стимулировала предпринимателей перейти на удаленный формат работы и оперативно развивать каналы и сервисы для построения бизнеса в режиме онлайн. Сложившаяся ситуация в экономике сформировала в жизни пользователей новый опыт и увеличила проникновение диджитализации в жизни пользователей. Мы наблюдаем стремительный рост цифровизации и предлагаем рынку два инструмента: индекс BDI, демонстрирующий уровень готовности компаний малого и среднего сегмента к цифровой трансформации и, новый инструмент, возможность предпринимателям пройти цифровой chek-up и получить консультацию по внедрению цифровизации. Безусловно, для развития цифровой культуры в бизнес-процессы компаний необходимо время и поэтому, несмотря на рост индекса цифровизации бизнеса, значение в 50 пунктов говорит о том, что бизнес готов к цифре только наполовину. При этом высокий уровень цифровизации имеют всего 11% компаний. Среди компаний среднего бизнеса доля достигает 20%, среди ИП – 10%, среди микро и малых предприятий – 12-15%[1]», - прокомментировала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».

В контексте сложной эпидемиологической ситуации и перехода многих компаний на удаленную работу уровень цифровизации компаний особенно актуален. Среди предпринимателей есть понимание того, что цифровые технологии сегодня – залог жизнеспособности и успешности бизнеса. Однако не все представители бизнеса смогли оперативно перестроить свои бизнес-процессы на удаленный формат работы: те, кто не успел это сделать, сегодня терпят убытки. 

За последние полгода уровень цифровизации предприятий МСБ Москвы и российских регионов вырос: сегодня Индекс цифровизации бизнеса[1] равен 50 пунктам по шкале от 0 до 100 (рост на 5 пунктов с прошлого года[2]).

Компании стали чаще использовать цифровые технологии и интернет-инструменты в работе. Больше компаний завели собственные сайты (75% в 2020 году против 54% в 2019 году).

Выросла доля предпринимателей, считающих, что цифровизация повышает удобство ведения бизнеса (с 34% до 57%), увеличивает скорость работы (с 33% до 53%) и улучшает клиентский сервис (с 15% до 22%).

Российские компании по-прежнему уделяют недостаточное внимание вопросам информационной безопасности. Растет интерес к специализированным средствам защиты, но их использование все еще не очень распространено: доля имеющих центр мониторинга сетевых атак увеличилась с 1% до 7%; имеющих специализированные программы для защиты бизнеса – с 9% до 14%. Доля тех, кто не использует никаких инструментов, упала с 23% до 17%.

По мнению предпринимателей, основной барьер цифровизации бизнеса – нехватка средств, бюджетные ограничения (24%). Особенно часто говорят об этом предприниматели из регионов.

Другой важный препятствующий фактор – незаинтересованность в цифровизации руководителей компаний (14%), низкий уровень их знаний и навыков в цифровой среде (9%). Руководители часто не осознают преимущества, которые цифровизация открывает перед бизнесом.

Индекс цифровизации бизнеса интегрирует пять частных индексов:

§  каналы передачи и хранения информации – использование облачных технологий, корпоративной почты, мессенджеров, систем автоматизации и т.д.

§  интеграция цифровых технологий уровень внедрения в компании таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей, 3D печать, использование онлайн документов, электронный документооборот и т.д.

§  использование интернет-инструментов для продвижения и развития компании

§  информационная безопасность – внедрение культуры защиты цифровой информации, использование специализированных антивирусных программ

§  человеческий капитал – вовлечение руководства в саморазвитие и развитие персонала в области цифровых технологий

Использование цифровых каналов передачи данных

Возросло количество компаний, использующих цифровые каналы передачи данных, такие как корпоративная почта (с 48% до 56%), облачные решения (с 46% до 52%) и системы по автоматизации работы с клиентом (с 23% до 33%). При этом компании в Москве более активно пользуются перечисленными каналами, чем бизнес в регионах.

Интеграция цифровых технологий

Востребованность цифровых технологий растет: в 2020 году увеличилась доля компаний МСБ, использующих технологии интернета вещей, технологии, основанные на искусственном интеллекте и 3D-печать. Охват компаний интернетом для ведения бизнеса достиг 94% (в 2019 году – 92%). Продолжается переход компаний на электронный документооборот: 81% компаний отказались от бумажного документооборота частично или полностью.

Также компании все более охотно переходят на онлайн-общение с клиентами и партнерами. Снизилась доля руководителей, которые считают, что общаться с клиентами или партнерами нужно только лично (с 38% до 30%). Для взаимодействия с клиентами активно используются соцсети и мессенджеры: каждый второй представитель МСБ в России имеет страницу в соцсетях (47%), 80% используют мессенджеры. 

Рост использования интернет-инструментов

 В интернете компании чаще всего используют такие специальные инструменты продвижения, как контекстная реклама (65%) и реклама в соцсетях (58%). В 2020 году они стали выбирать эти инструменты чаще (в 2019 году их использовали 44% и 34% представителей МСБ соответственно). В столице предприниматели чаще используют для продвижения бизнеса Instagram и Facebook, а VK.com остается региональным фаворитом (подробнее – в таблице).

Информационная безопасность бизнеса

В 2020 году уровень информационной защиты компаний остается прежним. Самые популярные способы защиты, как и в 2019 году, – антивирусные программы для физических (35%) и юридических лиц (40%).

Доля компаний, имеющих утвержденную политику информационной безопасности и политику конфиденциальности информации, осталась на уровне 2019 года (60% и 50% соответственно).

Человеческий капитал

Компании все больше внимания уделяют развитию сотрудников. Доля компаний, в которых прошли обучение руководители, в 2020 году по сравнению с 2019 увеличилась с 26% до 32%. Доля тех компаний, где обучение проходили рядовые сотрудники, – с 28% до 43%. Треть субъектов МСБ проводят обучение собственными силами (34%).

Растет доверие к банкам как провайдерам обучения в сфере цифровых инструментов: снизилась доля тех представителей МСБ, кто считает, что банк не может проводить подобное обучение (с 35% до 27%).

«Как мы и прогнозировали осенью 2019 по результатам второй волны, МСБ активно осваивает и интегрирует в работу цифровые решения. По сравнению с данными 2019 года сегодня наблюдется более активное использование технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и 3d-печати.  С одной стороны, это обусловлено развитием цифровой грамотности и технологической подкованности предпринимателей, с другой – ростом доступности самих технологий. Хороший пример – 3d-печать, в использовании которой наблюдется заметная динамика. Сама по себе технология постоянно развивается, становясь всё более доступной как с точки зрения простоты использования, так и с точки зрения стоимости. Сегодня портативный 3d-принтер доступен любому предпринимателю, а его возможности существенно упрощают и ускоряют процесс производства некоторых деталей. Интересно, что в регионах рост использования 3d-печати среди предпринимателей заметно выше, чем в Москве. Это может быть обусловлено большей представленностью сервиса аддитивных технологий в столице по сравнению с провинцией. Отсутствие возможности заказать услугу 3D-печати заставляет региональных предпринимателей самостоятельно осваивать данную технологию. Естественен и рост использования облачных решений. Данных всё время становится больше, и они требуют новых подходов к хранению и обработке. Думаю, мы будем наблюдать рост в этом аспекте ежегодно. Важно, чтобы от простого накопления данных МСБ переходил к аналитике для формирования продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов, более таргетированной и персонализированной работе с клиентами. Сегодня данные позволяют заметно улучшить качество решения всех этих задач», - комментирует Ярослав Слободской-Плюснин, руководитель направления по оценке и развитию Московской школы управления СКОЛКОВО.

[1] Высоким считается уровень цифровой грамотности в 70 п.п. и выше.

[1]Репрезентативный всероссийский опрос представителей малого и среднего бизнеса (включая ИП) проведен НАФИ в феврале 2020 г. Опрошено 598 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России.

2 Было проведено 3 волны исследований уровня цифровизации МСП: в апреле 2019 (1 этап), в октябре 2019 (2 этап) и в феврале 2020 (3 этап). 2 и 3 этапы были проведены по расширенной методологии, результаты не сравнимы с результатами 1 этапа.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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15:22, 17.06.2020
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, 17.06.2020
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией