«Подлетела, как на трамплине»: в Казани машина на высокой скорости проехала по крыше другого авто

Сегодня утром в Салмачах произошла серьезная авария, пострадала припаркованная машина.
Как сообщают свидетели происшествия в паблике salmachi_online, ДТП произошло на улице Центральная сразу после светофора в сторону Куюков.
"Со слов очевидцев машина шла около 140 км/ч и не вошла в поворот, подлетела на куче пгс как на траплине, проехав по крыше припаркованной машины, приземлилась около гаража частного дома. Водитель скрылся с места ДТП. Машине всего 2 месяца", - пишут пользователи.
"Камеры на скорость нужны в салмачах-куюках. Столько дебилов развелось.."
"Таких пожизненно надо лишать прав"
"А зачем водитель скрылся? Все равно ведь найдут", - недоумевают пользователи соцсетей.
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
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