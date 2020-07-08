«Подлетела, как на трамплине»: в Казани машина на высокой скорости проехала по крыше другого авто

Сегодня утром в Салмачах произошла серьезная авария, пострадала припаркованная машина.

Как сообщают свидетели происшествия в паблике salmachi_online, ДТП произошло на улице Центральная сразу после светофора в сторону Куюков.

"Со слов очевидцев машина шла около 140 км/ч и не вошла в поворот, подлетела на куче пгс как на траплине, проехав по крыше припаркованной машины, приземлилась около гаража частного дома. Водитель скрылся с места ДТП. Машине всего 2 месяца", - пишут пользователи.

"Камеры на скорость нужны в салмачах-куюках. Столько дебилов развелось.."

"Таких пожизненно надо лишать прав"

"А зачем водитель скрылся? Все равно ведь найдут", - недоумевают пользователи соцсетей.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.