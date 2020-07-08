«В худшем сценарии коронавирус усилит ксенофобию»: В ООН дали два прогноза развития пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш озвучил два предполагаемых сценария, по которым может пойти развитие пандемии коронавируса.

Оптимистический сценарий предполагает, что все государства справятся с инфекцией и в ближайшие девять месяцев будет разработана вакцина, доступная всем. В таком варианте развития событий мир сможет вернуться к нормальному состоянию через два-три года. При пессимистическом прогнозе COVID-19 продолжит распространяться, а получат вакцину лишь наиболее развитые страны, что усилит сегрегацию, ксенофобию и приведет мир к глобальной депрессии на пять-семь лет.

Российский терапевт Ольга Кашубина выдвинула предположение о наиболее вероятном сценарии. По ее словам, это оптимистический вариант развития событий, так все страны заинтересованы в получении вакцины.

"И я не думаю, что будет монополия на ее производство: если какая-то страна не захочет давать свою вакцину остальным, наверняка найдется другой производитель. Мне кажется, что нам на руку эта конкуренция, вакцинная гонка. В конечном итоге не будет иного сценария, чем в случае с любыми другими контролируемыми инфекциями, которые мы умеем предотвращать с помощью вакцинации. ВОЗ позаботится о том, чтобы даже для бедных стран вакцина была закуплена", - подчеркнула врач в эфире радио Sputnik.

Кашубина также отметила, что пандемия - хороший повод задуматься об инфекционной безопасности и соблюдении санитарных правил.

"Мне кажется, будет сделан акцент на медицине, потому что вдруг сейчас все поняли, что наше благополучие упирается в качество и слаженность работы системы здравоохранения. Мы увидели, что во многих странах это не работает. И я думаю, они сделают из подобного вывод и поменяют подход. Мне кажется, человечество вынесет урок из данной истории", - резюмировала Кашубина.

