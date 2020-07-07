За россиянами, заболевшими коронавирусом, могут установить слежку. Проект приказа об отслеживании таких граждан подготовили в Минкомсвязи.

Основой станут данные о номерах телефонов заболевших, которые должен будет предоставить Минздрав. С помощью специальных алгоритмов будет составляться перечень абонентов сотовой связи, которые находились в одной геопозиции и в последние 14 дней состояли в постоянном контакте с абонентами из списка Минздрава.

Полученные списки номеров будут собираться на информационных ресурсах Минкомсвязи и затем направляться в оперштабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Отметим, что проект сейчас находится на стадии общественных обсуждений в отношении текста нормативного правового акта и независимой антикоррупционной экспертизы.