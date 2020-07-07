Тест на знание жизни в СССР: а вы помните сленг советских времен?

Котлы, хаер и утюг: помните ли вы, что в Советском Союзе значили эти слова? Пройдите тест на знание советского сленга и проверьте свои познания о жизни в те годы.
4823 заболевших
18 погибших
3639 выздоровевших
(статистика оперштаба РТ)
Котлы, хаер и утюг: помните ли вы, что в Советском Союзе значили эти слова? Пройдите тест на знание советского сленга и проверьте свои познания о жизни в те годы.
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