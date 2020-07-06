"Кровавая" невеста в исполнении казанских феминисток взбудоражила горожан

Казанские феминистки из сообщества "ФемКызлар" устроили жесткий перфоманс прямо около ЗАГСа в Кировском районе. Они облили невесту в ее белоснежном платье кровью и все это засняли.

В Казани Элвина Грея оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Певец считает, что несправедливо, и возмущенно приводит доказательства своей правоты. Судя по документами Кабмина РТ, он ничего не нарушал, но штраф уже имеется.

Казанца арестовали за одиночный пикет против Путина

Житель города в одиночку стоял на улице, однако правоохранители его задержали и дали 10 суток. Ему "приплюсовали" женщину, с которой он беседовал.

На Волге в камышах казанцы нашли тело пенсионера

Тело мужчины 1948 года рождения обнаружили казанцы в камышах у Волги в Кировском районе Казани. Он пропал неделю назад, уехав на рыбалку. На берегу обнаружили его машину.

В Казани не пройдет "Новая волна"

Об этом заявил Игорь Крутой на своей страничке в "Инстаграм". Причина банальна - коронавирус. Пользователи соцсетей, кстати, тоже высказались в аккаунте Крутого по этому поводу.