45 000 рублей. Казанцы назвали идеальный размер пенсии

Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущую пенсию, показал опрос Райффайзенбанка.

В 2019 г. так ответили только 25% опрошенных. При этом резко упала популярность ценных бумаг как способа накопить на старость. Вместо этого россияне предпочитают вклады и пенсионные планы НПФ — как индивидуальные, так и корпоративные. В Казани накопления на будущую пенсию совершают 36% опрошенных жителей, а у 25% пока нет такой возможности.

Время сбережений: как накопить на пенсию

В среднем по стране реже других на пенсию копят люди младше 25 лет. Активнее всего — россияне старше 50 лет. А каждый десятый респондент в возрасте 41-50 лет вообще не планирует делать сбережений на старость.

Но большинство уверены, что начинать копить на пенсию нужно с 20 лет. Почти столько же считают оптимальным возраст 30 лет. При этом гораздо большее число людей стали рассчитывать на государственную пенсию как основной источник дохода в старости. Фактически каждый третий ожидает, что после выхода на заслуженный отдых, госпенсия составит большую часть его дохода. Для сравнения, в 2019 году так полагали только 17% респондентов.

Как копят в Казани

Самым популярным способом копить на пенсию среди казанцев остается банковский вклад — его использует 37% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги выбирают сегодня только 7%. Их заменили индивидуальные и корпоративные пенсионные планы в НПФ, а также накопительное страхование жизни.

«Выбор финансовой стратегии зависит от цели, которую вы ставите перед собой. И если речь идет о таких долгосрочных планах, как формирование пенсионных накоплений, стоит придерживаться умеренно консервативного подхода, который основан на грамотном разделении средств между несколькими инструментами: накопительный счете или вклад, депозиты в иностранной валюте, накопительное страхование жизни, которые позволяют копить и одновременно покрывают риски, связанные со здоровьем, и т.п., — говорит Станислав Фоминых, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан — Начинать копить стоит как можно раньше, приучая себя к финансовой дисциплине. Главное, чтобы размер ежемесячных отчислений был комфортным для вас. Как правило, это 5-10% от дохода».

Сейчас большинство опрошенных жителей Казани готовы откладывать на будущую пенсию 5-10% своего ежемесячного дохода. По 15-20% в месяц откладывают менее 10%. При это зарплата у 80% респондентов не превышает 60 тыс. рублей в месяц. Самый удобный способ копить для россиян — это откладывать по мере возможности. Только 24% казанцев готовы каждый месяц отчислять определенную сумму, а еще 20% готовы в целом копить регулярно, но разными суммами.

Сколько денег нужно на пенсии

Для комфортной жизни на пенсии при текущем уровне цен большинству казанцев нужно около 45 тыс. рублей в месяц, показал опрос. Больше хотели бы получать москвичи, жители Иркутска и Перми.

Более половины респондентов Казани ответили, что хотели бы выйти на пенсию в 50-55 лет, еще 34% хотят начать получать пенсионные выплаты до 60 лет. И чем моложе участники опроса, тем раньше они надеются получать пенсионные выплаты.

При этом 60% опрошенных россиян намерены продолжать работать и на пенсии. К слову, в Казани такой ответ выбрали только 49% респондентов. Каждый второй рассчитывает на пенсии использовать личные сбережения, 13% — надеются на помощь родственников и детей. В среднем по России, доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию выросла по сравнению с 2019 годом и составила 67%.

При этом исследование показало, что ожидания и прогнозы зависят от возраста респондентов. Так люди моложе 40 лет больше всего рассчитывают на свои накопления и инвестиции, а также на доходы от сдачи или продажи недвижимости. А на помощь детей и других родственников в старости больше всего рассчитывают россияне до 25 лет.

В опросе приняли участие более 6,6 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Перми, Ярославля, Уфы Челябинска и других городов-миллионников, а также из городов с населением менее 1 млн человек.