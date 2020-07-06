В Казани полицейские помогли беременной женщине экстренно добраться до больницы, чем спасли ей жизнь, сообщают в ГИБДД Татарстана.

По информации ведомства, во время несения службы к инспекторам ДПС старшему лейтенанту полиции Ленару Сабирову и младшему лейтенанту полиции Айдару Абубакирову обратился с просьбой о помощи таксист. Он рассказал, что в его машине находится пассажирка, которой по дороге стало плохо - она жалуется на острые боли в животе.

Автоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть и приняли решение доставить женщину в ближайшую больницу. Уже через несколько минут экипаж ДПС довез беременную до медучреждения, где пострадавшей оказали необходимую помощь. Девушка поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь,

отзывчивость и неравнодушие.