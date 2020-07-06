В Казани активиста арестовали за одиночный пикет против Путина

В Казани на десять суток арестовали местного активиста Амирхана Софронова, который в центре города проводил одиночный пикет против Путина. Как рассказал "Ъ" юрист Рушан Кабиров, одиночное пикетирование прошло 30 июня, накануне общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которые предусматривают в том числе обнуление президентских сроков.

Акцию прервали полицейские, Софронова задержали, позже его признали виновным в проведении пикета без подачи уведомления. В решении суда говорится, что активист "развернул плакат с текстом, оскорбляющим президента", а рядом "находилась неустановленная женщина, которая активно с ним что-то обсуждала".

Адвокат Софронова также подчеркнул, что подготовил жалобу в Верховный суд РТ, так как акция была одиночной и не требовала согласования.