До конца 2020 года в России под запретом будут находиться детские массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой и размещено на официальном портале правовой информации.

Новые требования коснутся оздоровительных лагерей, учреждений допобразования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах, спортивных детских организаций и других организаций, работающих с детьми.

В частности, запрещается проведение массовых мероприятий "с участием различных групп лиц". В лагерях мероприятия допустимы только на открытом воздухе, при этом дети из разных отрядов не должны контактировать. У взрослых и детей вводится обязательная проверка температуры с фиксацией в специальном журнале.

У школьников уроки будут проходить в одном кабинете, за исключением предметов, для которых нужно оборудования - химия. физика, физкультура и другие предметы. При проведении аттестации в школах закрепляется социальная дистанция 1,5 метра. Для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой;

В детских садах воспитанники должны заниматься отдельными группами; игрушки нужно ежедневно дезинфицировать, при входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.