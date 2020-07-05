ВОЗ прекратил испытания сразу трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о прекращении испытаний гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. Об этом сообщили в РИА Новости.
К испытаниям этих четырех препаратов ВОЗ приступили в марте. Всего в исследовании приняли участие около 4,5 тысяч человек.
Как стало известно, за четыре месяца испытаний эффективным оказался только один из четырех исследуемых препаратов - ремдесивир. До этого все лекарства испытывались в комбинациях с различными веществами, в том числе с интерфероном.
Ранее учеными было доказано, что противовирусные белки интерфероны помогают организму избавиться от COVID-19 и способствуют снятию воспалительных процессов в организме больного. Об этом говорится в исследованиях журнала Frontiers in Immunology. Интерферон уже применяли для лечения больных в некоторых китайских клиниках в Ухане. По результатам исследования, лекарство сокращает срок выздоровления примерно на семь дней.
Напомним, что на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом составляет 681 251 человека. Смертельных случаев на территории РФ зарегистрировано 10 161.
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