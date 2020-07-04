Минниханов выразил благодарность тем, кто помогал татарстанцам на самоизоляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги акции по обеспечению продуктовыми наборами детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, детей из семей самозанятых и предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей и одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума. Акция проводилась в рамках движения «Помощь рядом! Ярдем янэшэ!», рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.