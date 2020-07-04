Минниханов выразил благодарность тем, кто помогал татарстанцам на самоизоляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги акции по обеспечению продуктовыми наборами детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, детей из семей самозанятых и предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей и одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума. Акция проводилась в рамках движения «Помощь рядом! Ярдем янэшэ!», рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.
За два месяца в Татарстане доставили около 210 тыс. продуктовых наборов.
«Хочу выразить слова благодарности благотворителям, за счет финансовой помощи которых стала возможной реализация столь социально значимой акции. Здесь бюджетных средств нет. Это просто благотворители, наши крупные и малые компании, предприниматели», — сказал Рустам Минниханов.
Отдельно он поблагодарил компанию «Бэхетле» и ее главу Муслиму Латыпову за качественное формирование продуктовых наборов и оперативную доставку.
«Я пока ещё не слышал ни одной претензии по качеству данных наборов. Очень ответственно они подошли, очень организованно работу провели», — отметил Президент РТ.
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