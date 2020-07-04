Решением Приволжского районного суда Казани экс-депутат Госсовета Татарстана, председатель территориального отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев отправлен под арест. Под арестом он будет находиться до 25 августа.

Суд заключил Ганибаева под стражу по ходатайству сотрудника Следкома по РТ как подозреваемого в хищении средств Фонда соцстраха при исполнении четырех контрактов на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок. Защита экс-депутата настаивала на отказе в ходатайстве. Судья вынесла решение об аресте.