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Нажился на памперсах: казанский суд отправил главу общества инвалидов в СИЗО

04.07.2020, 06:57 207 2 prokazan.ru

Решением Приволжского районного суда Казани экс-депутат Госсовета Татарстана, председатель территориального отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев отправлен под арест. Под арестом он будет находиться до 25 августа.

Суд заключил Ганибаева под стражу по ходатайству сотрудника Следкома по РТ как подозреваемого в хищении средств Фонда соцстраха при исполнении четырех контрактов на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок. Защита экс-депутата настаивала на отказе в ходатайстве. Судья вынесла решение об аресте. 

 

Политика Казань
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комментарии

Горожанин
0
04 июля 2020
07:30
Ну , это так ...
Горожанин
0
04 июля 2020
08:02
Крыса поганая. Ждем посадок воров с фамилиями на Ш и двух М

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