Борьба с пенсионной реформой не закончилась, заявили активисты «Сути Времени» в Казани, проведя очередной «День людоеда», 3 июля сообщает корреспондент информагентства ИА Красная Весна.

«Безработица растет, население нищает. Верните выход на пенсию в 55/60», — плакат с такими словами был представлен в сменяемом одиночном пикете. Люди, проходящие мимо, бросали взгляд на надпись, некоторые останавливались. выражали слова поддержки.

«Слова об украденной пенсии напоминают прохожим, что власть творит, что хочет. И возможно, наш энтузиазм поможет разбудить людей, чтобы они встали вместе с нами в одну шеренгу и потребовали вернуть украденное, для начала отменив пенсионную реформу», — поделился целью пикета с корреспондентом один из активистов.