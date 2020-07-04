Прокуратура Татарстана провела проверку в отношении чиновников исполкома Высокогорского района. Надзорное ведомство подозревает госслужащих во взяточничестве.

Проверка проводилась по факту жалобы местного жителя, который обратился в отдел строительства, архитектуры и ЖКХ за подтверждением соответствия, построенного им дома. Чиновники отказали заявителю, но предложили позвонить по номеру телефона и решить этот вопрос за взятку в 30 тысяч рублей.

«Таким образом, в действиях сотрудников исполкома усматриваются признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки)», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

