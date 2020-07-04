Накануне в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором видно, что дети торгуют книгами на улице. Автор видно расспрашивал у детей о том, зачем они это делают и где их родители.

Дети ответили, что папа просит торговать, чтобы обеспечить себя водкой и сигаретами.

Вот как комментирует ситуацию автор видео: "Встретил у магазина в Азино двух детей, которые продают книги. Денежки периодически забирает отец. Как рассказывают дети, он покупает на них водку и сигареты. Что думаете? Лучше жить детям с такими родителями или в детском доме?"