С 10 июля из Казани в Москву откроется новый автобусный маршрут. Автобусы повышенной комфортности будут отходить из столицы Татарстана каждый день в 17:00 с автовокзала "Восточный". Время в пути составит 13 часов.

Маршрут проходит через Нижний Новгород. В течение всей поездки пассажирам будет доступен бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Забронировать билеты на автобус можно по телефонам +7(843)233-41-17 и +7(962)559-30-37. Выкупить их можно непосредственно в кассе автовокзала.