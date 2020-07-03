Не от, а до: Райффайзенбанк снижает ставку рефинансирования кредитов

Райффайзенбанк снижает фиксированную ставку рефинансирования кредитов на 1,0 п.п.

Как уточнил Станислав Фоминых, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан, недавнее исследование банка показало, что многие их тех, кто откладывают рефинансирование, ждут более выгодных ставок.

«С 1 июля банк внес изменения в тарифы. И сегодня клиенты могут снизить свою финансовую нагрузку с помощью рефинансирования одного или нескольких кредитов под единую ставку 7,99%», — добавил Станислав Фоминых.

В рамках комплексного рефинансирования можно объединить до пяти кредитов, в том числе разных банков: потребительские и автокредиты, ипотека, задолженность по кредитным картам. Это позволяет уменьшить общую долговую нагрузку, а также заметно упрощает процесс обслуживания — вероятность того, что клиент случайно пропустит платеж в одном из банков и тем самым испортит свою кредитную историю снижается.

Оформить рефинансирование можно полностью онлайн. Благодаря интеграции систем Райффайзенбанка с сервисом «Цифровой профиль», который доступен всем пользователям портала «Госуслуги», клиенты могут не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход. Как отметили в финансовой организации, более 80% сделок в Райффайзенбанке сейчас проходят дистанционно, без посещения отделения или встречи с представителем банка для подписания документов.

Указанная ставка действует при условии подключения программы финансовой защиты.

Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на raif.ru.