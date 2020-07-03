В Татарстане в течение месяца проходил учет численность степного сурка, он же байбак. Это единственный вид сурка, который обитает в Татарстане. Основная территория местообитания данного вида – это юго-восток республики. Самые большие колонии сурков расположены в Азнакаевском и Лениногорском муниципальных районах. Также имеются исторические колонии в Буинском муниципальном районе, на территории которых образованы Памятники природы регионального значения: "Ново-Тинчалинская сурковая колония" и «"Утинская

Учетные данные до 13 июля 2020 будут представлены в Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам для объединения сведений по всей территории Республики Татарстан. Напомним, что в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 12.04.2013 № УП-303 «Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» во всех охотничьих угодьях республики запрещена любительская и спортивная охота на сурка до 2022 года.