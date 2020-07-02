В Госкомитете Татарстана по закупкам пояснили траты главы ведомства на отели и авиабилеты

В Госкомитете Татарстана по закупкам объяснили, почему глава ведомства Ольга Редько тратила огромные суммы из бюджета РТ на авиаперелеты и отели за границей в ходе служебных командировок.

Как сообщает "Штаб Навального в Казани", ранее на сайте ведомства были замечены документы с отчетами о покупке билетов и бронировании отелей, суммы в которых, по мнению активистов, превышали допустимые. В Госкомитете ответили на запрос, сославшись на рекомендации организаторов мероприятий, на которые летала Редько.

"Относительно ценообразования на авиабилеты и проживание в гостиницах сообщаем, что на изменение цен могут влиять разные факторы. Как известно, из-за статуса мероприятия, степени загрузки авиасообщений и гостиниц, рекомендуемых организаторами, цены на свободные авиабилеты и номера в гостиницах могут меняться буквально в считанные часы. Эффективность участия в подобного рода форумах и мероприятиях определяется объёмом полученных сведений и уровнем проведённых переговоров, которые проходят в местах локализации ключевых участников мероприятий. Все эти условия являются определяющими при бронировании авиабилетов и гостиничных номеров", - приводят цитату из ответа ведомства активисты.

Также в Штабе отмечают, что за все это "платят нашими налогами" и требуют отставки Редько.