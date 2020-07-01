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В одном из регионов России явка на досрочном голосовании превысила 100 процентов

01.07.2020, 16:23 76 3 prokazan.ru
Явка на досрочном голосовании по поправкам к Конституции РФ в труднодоступных и отдаленных местах Ямало-Ненецкого автономного округа превысила 100%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии автономного округа Андрей Гиберт, передает Znak.com. 
 
По его словам, проголосовало даже больше людей, чем планировалось изначально, так как руководители предприятий, когда были запросы до начала досрочного голосования, давали одну цифру, не зная, что будут дополнительно прилетать вахты. Поэтому из той цифры, которая изначально планировалась - 33 тыс. человек, оказалось более 36 тыс. 
 
В труднодоступные территории члены избиркома добирались наземным транспортом, лодками и авиацией.
Политика
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комментарии

Горожанин
0
01 июля 2020
17:30
Давайте, лепите отмазки, вахты у них прилетели )))
Горожанин
0
01 июля 2020
17:45
Интересный факт . Необычный. Если же жизнь продолжится в том же ключе , что и до этого дня , трудовой народ и пенсионеры будут по доходам и дальше скатываться в бездну , то ...прости Господи .
Денис
0
01 июля 2020
17:56
Кто может за этих крысенышей голосовать?

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