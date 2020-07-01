В Татарстане перед последним днем голосования уже проголосовали почти 70 процентов избирателей

В Татарстане перед последним днем голосования по поправкам в Конституцию уже проголосовали 2 056 727 жителей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«По данным на вечер 30 июня проголосовали 2 056 727 человек, что составляет 69,85 процента от общего количества избирателей», — сказал он.

Председатель ЦИК РТ отметил, что лидеров и аутсайдеров по районам нет.



Напомним, участки для голосования сегодня работают с 8:00 до 20:00. К Конституции предложено около 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.