В Роспотребнадзоре рассказали о случаях коронавируса на Казанском авиационном заводе

На традиционном онлайн-брифинге замглавы ведомства Любовь Авдонина заявила, что речи о вспышке не идет, и вообще, завод большой, инфекцию могли и занести.

Жительница Татарстана оправдывает мужа, который изнасиловал полуторагодовалую дочь

Продолжение дикой истории. Суд в Татарстане оправдал отца, который "психанул" и изнасиловал ребенка. Мать девочки встала на защиту супруга и уверяет, что он ничего такого не делал.

Названа дата начала учебного года у школьников

В Минпросвещения РФ рассказали, как и когда начнется у детей следующий учебный год. Говорят, что дети уже соскучились по учителям и учителя по своим воспитанникам.

В Казани появятся два садовых кольца

Их сформируют акватории Волги, Казанки и Булака. Первое кольцо будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до Речного порта, второе – от парка им.Горького, по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.

В Казани из-за лихача на BMW пострадали несколько машин

На Лебяжьем водитель иномарки так разогнался, что вылетел на встречку и зацепил несколько машин. О пострадавших не сообщается, но есть видео момента ДТП