В мэрии Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль. Отключения коснутся домов, присоединенных к АО "Татэнерго".

В связи с текущим ремонтом тепловода №11 от Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 6 по 19 июля в жилых домах:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;

Базарная, 2, 7а;

Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3;

Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Горсоветская, 2а, 17, корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19, 25, 25а, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2;

Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Калугинская, 4;

Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 84б корп.1, 84б корп.2, 86, 92;

Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1-15);

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Ползунова, 5;

Поперчено-Базарная, 57, 59, 59;

Проточная, 6а;

Серова, 48, 51/11;

Соловецких юнг, 1, 7;

Тверская, 9б;

Энергетиков, 9;

Ягодинская, 25;

Ямашева, 4, 6.

В связи с текущим ремонтом тепловода №11 от Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 20 июля по 2 августа в жилых домах:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18;

Декабристов, 150, 156;

Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а.

В связи с текущим ремонтом тепловода №17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 20 июля по 2 августа в жилых домах:

Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 25;

Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

Ямашева, 28, 30, 32.

В связи с опрессовкой тепловодов №№20, 21 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 6 по 8 июля в жилых домах:

Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45;

Дубравная, 1/104, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп.1, 57 корп.2, 57 корп.3, 57 корп.4, 61, 63, 65;

Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

Зорге, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп.1, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139а корп.1, 139а корп.2, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп.3;

Родины, 24а, 24б, 33б;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 20а;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 12 корп.4, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

переулок Яраткан, 4, 4а, 4б.

В связи с текущим ремонтом тепловодов №№20, 21 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 9 по 19 июля в жилых домах: