В Казани продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

По информации Комитета по транспорту, за час на остановке "Проспект Победы" были выявлены 18 нарушителей. Большинство их них, как отмечает источник, девушки. Они носят маску в руках или на подбородке.

В целом, как уверяют в Комитете, большинство пассажиров соблюдает масочно-перчаточный режим, в автобусе обнаруживают одного-двух нарушителей. При этом, как убедился корреспондент ProKazan.ru, в общественном транспорте Казани маски и перчатки не носят многие пассажиры, а кондукторы зачастую даже не просят их надеть.

Добавим, что 29 июня было проверено 217 единиц общественного транспорта. Без перчаток и масок выявлен 41 пассажир. После замечания пассажиры на месте надели средства индивидуальной защиты.