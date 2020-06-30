В Казани на видео попал автобус в клубах дыма. Его засняли очевидцы на улице Декабристов около здания "Татмедиа". На кадрах видно, что транспортное средство окутано дымом, очевидцы предположили, что автобус загорелся.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в Ассоциации АТП Татарстана, возгорания не было.

"Водитель первым заметил дым из выхлопной трубы, экипаж действовал грамотно, как положено по инструкции. Остановили автобус, высадили пассажиров. С пассажирами все хорошо, пострадавших нет. По предварительной версии, в двигательном блоке попало масло в камеру сгорания, из-за этого из выхлопной трубы пошел белый дым, который и видно на видео", - рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Он также добавил, что автобус сняли с маршрута и отбуксировали в гараж. Ведутся технические работы.