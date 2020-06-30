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COVID-19 в Татарстане

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Фото: iStock

В Татарстане за сутки выявлен 41 случай коронавируса, на ИВЛ находятся 69 человек

30.06.2020, 11:41 232 1 prokazan.ru
Всего с начала пандемии заболели 4,5 тысячи жителей РТ

За минувшие сутки в Татарстане выявлен 41 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб РТ. Все случаи контактные, 25 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

  • До 18 лет – 2
  • От 18 до 30 – 3
  • От 30 до 50 – 12
  • От 50 до 60 – 5
  • От 60 до 70 – 11
  • От 70 до 80 – 8
  • От 80 до 90 – 0
  • Старше 90 – 0

По городам и районам:

  • Казань – 26
  • Набережные Челны – 1
  • Апастовский – 1
  • Арский – 2
  • Балтасинский – 1
  • Буинский – 1
  • Зеленодольский – 2
  • Кукморский – 1
  • Лаишевский – 1
  • Нижнекамский – 1
  • Нурлатский – 1
  • Пестречинский – 1
  • Тукаевский – 2

Всего на 30 июня в Татарстане зарегистрировано 4555 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3410 человек, в том числе 48 за минувшие сутки. На лечении остаются 1129 человек, 69 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Также по данным на 30 июня в республике зарегистрировано 16 смертей от COVID-19. Данные обо всех погибших от инфекции можно посмотреть в материале ProKazan.ru.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
30 июня 2020
12:08
Если люди всё ещё заражаются значит, что то не так делается.

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