Советский районный суд Казани вынес приговор 27-летнему уроженцу Минска за телефонный звонок о лжеминировании.

Инцидент произошел 1 января 2020 года, на номер 112 поступило сообщение о минировании продуктового магазина на проспекте Победы. На место выехали спецслужбы, позже выяснилось, что сам звонивший стоял у торгового объекта и наблюдал за их работой. Его вычислили, оказалось, что у гражданина есть непогашенная судимость.

Свою вину он признал. С учетом всех обстоятельств суд назначил уроженцу столицы Беларуси 2 года колонии, пишет "Реальное время".