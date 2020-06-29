В Казани в 2022 году пройдут Специальные Олимпийские игры для спортсменов с умственными отклонениями. Об этом сообщают Специальная Олимпиада России и Special Olympics International.

"Принимая у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества. Всемирное движение Специальных Олимпийских игр уверено в том, что Казань сможет провести у себя Игры мирового уровня, которые действительно положительно повлияют на развитие инклюзии в России и во всем мире. Приносим свои поздравления Казани!", - заявила Мэри Дэвис, президент Специальной Олимпиады.

Отмечается, что столица Татарстана была выбрана местом проведения мероприятия благодаря репутации города, который не раз принимал масштабные международные соревнования и имеет успешный опыт организации мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ. Город хорошо подготовлен для проведения соревнований по 7 видам спорта, составляющих программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Проект получит поддержку Правительства России и Республики Татарстан, говорится в сообщении.

"Спорт не знает границ, и проведение Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр – яркое тому подтверждение. Благородная миссия, которую несут организаторы, в полной мере отражает и главные принципы Татарстана – это равные возможности для каждого. Республика всегда с высокой ответственностью подходит к организации мероприятий, которые нам доверили, и хочу заверить, что Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году не станут исключением", подчеркнул, в свою очередь, президент РТ Рустам Минниханов.

Участие в соревнованиях примут две тысячи спортсменов со всего мира. Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране.