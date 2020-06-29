В Татарстане на 29 июня подтверждено 42 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 41 – контактный.
13 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 2
- От 30 до 50 – 13
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 12
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
По городам и районам:
- Казань – 20
- Набережные Челны – 7
- Аксубаевский – 1
- Арский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 2
- Зеленодольский – 1
- Кайбицкий – 1
- Лаишевский – 2
- Нижнекамский – 2
- Нурлатский – 3
- Рыбно-Слободский – 1
Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 4514 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3362 человека, в том числе 53 за минувшие сутки. На лечении остаются 1137 человек.
комментарии