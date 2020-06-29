В Татарстане на 29 июня подтверждено 42 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 41 – контактный.

13 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.

По возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 13

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 12

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

По городам и районам:

Казань – 20

Набережные Челны – 7

Аксубаевский – 1

Арский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 2

Зеленодольский – 1

Кайбицкий – 1

Лаишевский – 2

Нижнекамский – 2

Нурлатский – 3

Рыбно-Слободский – 1

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 4514 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3362 человека, в том числе 53 за минувшие сутки. На лечении остаются 1137 человек.