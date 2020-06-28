В связи с пожароопасной обстановкой в Татарстане началось авиапатрулирование лесов

По данным официального аккаунта Татарстана в instagram, в республике началось авиационное патрулирование лесов. Маршрут будет пролегать через территории 14-ти муниципальных районов республики. Общая протяженность составит 568 километров. Наряду с авиапатрулированием продолжится наземный и космический мониторинг пожароопасной обстановки.

Пожароопасный сезон в лесах Татарстана был открыт 6 апреля. Согласно правилам пожарной безопасности, в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах рубок, местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах; заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

На данный момент в республике установлен IV класс пожарной опасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 20 тысяч рублей, юридических лиц – до 200 тысяч рублей. Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, размер штрафа увеличивается и составит для граждан от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.