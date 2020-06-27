Разгул стихии в Татарстане: падение башенного крана и срыв крыши детсада

Сегодня МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре, дожде и граде. И не зря. В Кукморе снесло крышу детсада, в 40 населенных пунктах отключился свет, в Челнах рухнули два 60-метровых крана.

Минниханов пообещал послабления режима самоизоляции

Сколько уже было сказано о новых послаблениях, но пока мало что понятно. Роспотребнадзор говорит одно, пресс-служба президента - другое. Сегодня по этому поводу высказался сам Рустам Нургалиевич.

Роспотребнадзор рассказал о сроках перехода РТ на третий этап снятия ограничений

В продолжение темы - не разобрались с послаблениями второго этапа, уже говорим о третьем. Что тут скажешь.

В Татарстане суд оправдал мужчину, который изнасиловал полуторагодовалую дочь

В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера по отношению к маленькой дочери. Если коротко, он сказал, что "психанул".