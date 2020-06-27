В Авиастроительном районе Казани произошло сразу два пожара

В Авиастроительном районе спасатели тушили сразу два пожара.

По информации ведомства, сегодня в 13.20 поступило сообщение о пожаре в жилом трехэтажном доме по адресу Малая Печëрская, 8. Пожарные при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе из зоны сильного задымления спасли двух пожилых хозяев квартиры, в которой горела стиральная машина и вещи на площади 3 квадратных метра.

Еще одно возгорание произошло накануне поздно вечером, из частного сектора с плотной застройкой. Горел одноэтажный бревенчатый дом по адресу Зелинского, 84. Была угроза перехода огня на другие строения. До прибытия пожарных "скорая" увезла в городскую больницу №7 пострадавшего мужчину с отравлением продуктами горения. Пожар потушили, огонь не успел распространиться на соседние здания.

Причины обоих пожаров устанавливаются.