В Татарстане - еще одна смерть от коронавируса, уже 15-ая

Сегодня стало известно еще об одном летальном исходе пациента с COVID-19 в Татарстане. Скончался житель Муслюмовского района 1970 года рождения. При этом 14-ую смерть обнародовали только накануне. Информация обо всех погибших от инфекции в РТ - здесь.

Татарстанцы и таинственное постановление: когда будет документ о снятии очередных ограничений

Сегодня в ходе онлайн-брифингов от пресс-службы президента РТ и Роспотребнадзора прозвучали забавные разночтения в части постановления о снятии ограничений. Лилия Галимова сказала, что документ будет, когда придет время, а пока послаблений не анонсируют и решение принимают в моменте, а Любовь Авдонина - что меры ведомство рекомендовало, и документ, наверное, на подписании. Так или иначе, сайт Кабмина, где должен появиться документ, мы мониторим уже вторые сутки. Пока пусто.

Три жертвы аварии под Казанью: КАМАЗ влетел в легковушку

Сегодня днем в районе Кощаково столкнулись грузовик и Хендэ, КАМАЗ вылетел на встречку, от иномарки осталась груда металла. В сети есть фото и видео, в том числе, очевидцы засняли момент аварии. Погибли три человека.

В Казани завершилась эпопея со строительством мечети около школы и детсада

Ее построят в Авиастроительном районе, суд разрешил. Споры шли несколько лет, местные жители были недовольны. Но вышло, что вышло.

О добром: в сети появилась вторая серия мультфильма про Минниханова и его гостей

В Татарстане выпустили вторую серию мультфильма про Рустама Минниханова. В первой серии к нему на прием приходил коронавирус, теперь в ночи кабинет главы республики посетил Терминатор. Спойлеров не будет, но расскажем,что там есть радужный флаг, заборы, долларовый костюм Миннулиной и еще много чего. Смотрите сами.