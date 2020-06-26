В Татарстане выпустили вторую серию мультфильма про Рустама Минниханова. В первой серии к нему на прием приходил коронавирус, теперь в ночи кабинет главы республики посетил Треминатор.

"Я робот-Терминатор из будущего. Татарстан в 2030 году ждет опасность", - заявляет гость, на что Минниханов усмехается: "Не говори ерунды, у нас федеральные программы на 10 лет вперед расписаны".

Опасностью, о которой говорил Терминатор, оказался радужный флаг, которым размахивает робот в аэропорту Казани. Далее глава РТ вместе с министрами будут решать, как избежать "опасности".

В ролике есть отсылки к "долларовому" платью Талии Миннулиной, проектам Минцифры, опасениям татарстанцев за свои персональные данные после использования системы цифровых пропусков, вездесущим казанским заборам, ралли "Париж-Дакар" и КАМАЗу, а также, что логично, к голосованию за поправки в Конституцию. Именно оно, по замыслу авторов, должно решить проблему республики.