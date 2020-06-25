В Минздраве Татарстана прокомментировали возможность получения инвалидности по коронавирусу

Сегодня на онлайн-брифинге рассказали об осложнениях на легкие от коронавируса и о возможности получения инвалидности. Также Владимир Жаворонков рассказал о реабилитации пациентов после коронавируса в Казани.

Врач из "ковидной" больницы в Москве устроила "разнос" властям Челнов за лечение коронавирусных больных

Девушка, которая работает медиком в Москве, опубликовала открытое письмо. В нем она обвиняет власти в ненадлежащем качестве лечения в Автограде и вообще нелестно обо всем этом отзывается. Как она связана с Челнами? У нее COVID-19 заразилась живущая здесь бабушка.

В Татарстане начинается бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

В Татарстане стартует пилотный проект по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу. Выборка граждан для участия будет случайной. Точно не попадут в нее люди из одного коллектива и те, кто на момент тестирования болеет коронавирусом. Да и вообще не все попадут.

Два восьмилетних школьника сломали бюст Героя Советского Союза

Инцидент с поломанным бюстом в Зеленодольском районе движется к завершению. Вычислены виновные, власти района взялись наводить порядок, а прокуратура будет наказывать по всей строгости.

Возьмите на работу: тонкости прохождения собеседований от казанских компаний из разных сфер

Отрасли, вынужденные сокращать работников из-за пандемии, потихоньку оживают, им снова требуется персонал. Корреспондент ProKazan.ru поговорил с представителями самых разных компаний и организаций города и выяснил, как успешно пройти собеседования.