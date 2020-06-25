В группе Ассоциации перевозчиков Татарстана обсуждают, что делать с «вонючими пассажирами»

В группе Ассоциации АТП РТ во "ВКонтакте" обсуждают, что делать с пассажирами автобусов, которые издают неприятный запах.

Как пояснил председатель объединения перевозчиков Сергей Темляков, в Ассоциацию пришло обращение от пассажира: он жалуется, что с наступлением лета в автобусе начали появляться "ароматные лица без определенного места жительства" от которых дурно пахнет.

"Дорога для всех пассажиров, кто едет в автобусе куда зашел "ароматный асоциальный пассажир", становится настоящей пыткой. После того как "вонючий асоциальный пассажир" вышел, в автобусе на протяжение некоторого времени (не смотря на то что открыты окна и люки) сохраняется неприятный запах", - рассказал Темляков.

У экипажа автобуса нет полномочий высаживать из общественного транспорта "ароматного асоциального пассажира". Высадка такого гражданина возможна в данных условиях только если он зашел в салон без маски и перчаток. Представители Ассоциации уже обратились за разъяснениями в МВД и Роспотребнадзор Татарстана. Они спрашивают, является ли такой пассажир нарушителем общественного порядка, а также какие запахи в общественном транспорте считаются неприемлемыми.

Под записью администрация группы разместила опрос, в котором предлагает казанцам принять участие в решении проблемы.