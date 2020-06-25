«Прошлись по всей Адмиралтейской слободе»: в Казани на видео попало ограбление автомобиля

В Казани на видео попало ограбление автомобиля на улице Урицкого около дома №11. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, оно произошло ночью 24 июня.

На кадрах видно, что неизвестный молодой человек подходит к припаркованному автомобилю, разбивает окно, вытаскивает что-то из машины и убегает с места преступления. Как сообщил автор поста, это был не единичный случай за ночь.

"Ночью прошлись по всей адмиралтейской Слободе, постарадали несколько дворов. Полиция в курсе!", - пишет казанец.

Официальной информации по поводу происшествия от МВД РТ пока не поступало.