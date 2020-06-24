Сегодня, в день Парада Победы, в аэропорту "Казань" впервые приземлился самолет имени Мусы Джалиля. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

С инициативой назвать воздушное судно в честь татарского поэта к руководству "Аэрофлота" обратился и получил поддержку глава республики Рустам Минниханов. Самолет с именем знаменитого татарстанца стал подарком авиакомпании республике к 75-летию Победы и 100-летию образования ТАССР.

Первым рейсом в Казань прилетели потомки поэта: дочь Чулпан Залилова, внучка Татьяна Малышева, правнук Михаил Митрофанов и правнучка Елизавета Малышева, а также помощник президента России Игорь Левитин и гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Пассажиров встретил оркестр Казанского танкового училища, который исполнил марш Салиха Сайдашева. Каждому пассажиру воздушного судна вручили сборник стихов Мусы Джалиля "Моабитская тетрадь".

Самолет, который носит имя Мусы Джалиля - Airbus А320, произведен в январе 2011 года. Это среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 140 пассажиров. Имеет два турбореактивных двигателя, его крейсерская скорость составляет 830 км/ч, максимальная высота полёта -12,1 км, максимальная дальность полёта 4000 км.